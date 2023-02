Rolstoelgebruiker Jordan (23) twee keer op zelfde dag geweigerd op bus en tram: “Ik had nochtans alles uitgestippeld”

Een gezellig weekendje bij zijn vriendin in Hemiksem eindigde zondagavond voor Jordan Decremer (23) uit Schilde in een nachtmerrie. Tot twee keer toe werd de jongen, die aan een rolstoel gekluisterd is, geweigerd omdat hij alleen de bus en de tram wou nemen. Nochtans verplaatst hij zich al twee jaar zelfstandig met het openbaar vervoer.

De feiten deden zich voor uitgerekend een dag voor in Mechelen een rechtszaak van start ging voor soortgelijke feiten. Vier rolstoelgebruikers die vinden dat De Lijn veel te weinig doet om de “structurele problemen” rond hun vervoer te verhelpen, slepen de maatschappij voor de rechter voor discriminatie.

Traject uitgestippeld

Het overkwam Jordan Decremer zondag ook. Voor de eerste keer ging hij zijn vriendin Shania in Hemiksem opzoeken. “Ik had vooraf het traject helemaal uitgestippeld om te zien welke haltes rolstoelgankelijk zijn en om te weten waar ik dan het beste zou afstappen. Dat is iets wat ik altijd doe”, vertelt Jordan.

Jordan Decremer. — © rr

Zaterdag vertrok hij richting Hemiksem, zonder problemen. Maar zondagavond volgde de ontnuchtering. Na een gezellig weekend waren zijn vriendin en haar mama met hem meegewandeld naar de bushalte in de Beukenlaan in Hemiksem vanwaar hij terug naar huis zou vertrekken met buslijn 14. Maar de chauffeur weigerde Jordan alleen mee te nemen. Zijn vriendin en haar mama zagen zich verplicht hem mee te vergezellen tot in Antwerpen, voor hen een rit van al direct een paar uren omdat er op zondag minder bussen rijden dan op andere dagen.

Shock

Maar hier stopte de miserie niet. “Toen ik in Antwerpen wou overstappen op tram 10 aan de Nationale Bank, richting Wijnegem, werd mij ook daar de toegang geweigerd”, zucht Jordan. Noodgedwongen moest hij wachten op de volgende tram, die hem gelukkig wel meenam. “Al twee jaar neem ik elke dag alleen het openbaar vervoer zonder al te veel noemenswaardige problemen, ze kennen mij. Het was dan ook een shock om dit te moeten meemaken.”

Tram 10 aan de Nationale Bank in Antwerpen. — © Marc Herremans

Ook Jordans mama is geschokt. “Als mijn zoon vandaag alleen was geweest, was hij mogelijk niet naar huis geraakt”, uit ze haar verontwaardiging in een open brief aan De Lijn. “Mijn zoon is zeer beperkt, maar trekt met zijn elektrische rolstoel zeer goed zijn plan en kan zelfstandig overal geraken met het openbaar vervoer. Zijn traject van Hemiksem naar zijn woonplaats duurt minstens anderhalf uur en hij moet hiervoor twee keer overstappen. Jullie website vermeldt duidelijk dat, indien een halte minimum de toegankelijkheid met begeleider heeft, een rolstoelgebruiker deze halte alleen kan gebruiken en dat de chauffeur indien nodig hulp moet bieden door de oprijplaat te leggen.”

De Lijn reageert dat een onderzoek is ingesteld. “Wij hebben kennis genomen van de feiten en nemen deze zeer ernstig. De klacht is overgemaakt aan de klantendienst om een onderzoek in te stellen en na te gaan wat er precies is gebeurd”, zegt woordvoerder Marco Demerling.