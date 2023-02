Lint

De handen mogen echt wel op mekaar voor Michael Somers (27) uit Lint. In zijn eerste marathon, in Sevilla, zette hij meteen de derde Belgische marathontijd ooit neer (2u09’31”), waarmee hij zich meteen kwalificeerde voor het WK in Boedapest. “Ik wil zien hoever ik mijn lichaam kan pushen”, aldus Somers.