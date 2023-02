Astrid Coppens bezoekt oud huis in Hollywood Hills: “Da’s hier dus volledig veranderd”

Ze werd beroemd toen ze nog in een riante villa in Los Angeles woonde, maar Astrid Coppens (40) is al een hele tijd terug in eigen land. In België vond ze de liefde, trouwde ze met Bram en kreeg ze een dochtertje, Billie-Ray. Het gezin Coppens geniet momenteel van een vakantie in Californië en maakte van de gelegenheid gebruik om Hollywood Hills en het oude huis van Astrid te bezoeken. “En da’s dus volledig veranderd”, klinkt het in een video de ze op Instagram zette. “Alle palmbomen weg en een volledig ander kleur.”