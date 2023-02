Verkeersactie in Hasselt en Diepenbeek: geflitst aan 129 km/uur in zone 70

Zondag hield de politie LRH snelheidscontroles op drie locaties in de zone waar je maximum 70 km/uur mag rijden. In Hasselt werd er zowel gecontroleerd op de Kempische Steenweg als op de Kuringersteenweg. In Diepenbeek werd er gecontroleerd in de Nieuwstraat.

In totaal hielden 1.843 van de 2.055 gecontroleerde bestuurders zich aan de maximum toegelaten snelheid van 70. Eén van de 212 bestuurders die te snel reden, haalde een snelheid van 129 kilometer per uur.

ppn