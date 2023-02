“Zonnig in één kant van Limburg, grijs in ander”

Voor dinsdag is het afwachten waar de scheiding tussen wolken en zon zal terechtkomen. De kans op zon is het grootst over het zuiden van Limburg en de kans dat de grijze wolken blijven plakken is het grootst over het noorden. Vermoedelijk komt de scherpe begrenzing tussen bewolkt en helder weer ergens dwars over Limburg te liggen.