Leerlingen Kubik maken zelf poppen voor op carnavalswagens

Maasmechelen

Op basisschool BSGO Kubik in Maasmechelen werkten de leerlingen in de aanloop naar carnaval aan een speciaal project. Als eerste mochten ze naar de loods van Hal-aaf, waar de Maasmechelse verenigingen aan hun carnavalswagen werken. Hier konden ze aan de hand van een fotozoektocht de praalwagens bewonderen. Ook leerden de leerlingen zelf een carnavalswagen bouwen. Elke klas moest een eigen carnavalspop maken die daarna op de praalwagen gezet werd. Samen met de werkgroep carnaval organiseerden ze daarna een mini-carnavalsoptocht op de Heikampstraat waarbij de buren, ouders en prins Jurgen I van Eisder Gijs tot Bosbeir met zijn gevolg werden uitgenodigd. Na de optocht vierden ze nog carnaval in de school. Prins Jurgen voorzag de kinderen van het nodige snoepgoed. (jth)

© jth