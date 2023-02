Vier stippen op de speelplaats en een brievenbus om makkelijker te praten: zo gaan Lommelse basisscholen pesten tegen

© nma

Maar liefst een op zes kinderen wordt gepest. Dat vindt de Lommelse kinderraad veel te veel. Ze willen dat de Lommelse scholen een veilige plek zijn voor iedereen. Tijdens De Week tegen Pesten gingen de kindergemeenteraadsleden daarom creatief aan de slag. Met graffiti spoten ze de vier stippen van de #StipIt-actie op de speelplaatsen van verschillende Lommelse basisscholen.

Op eigen initiatief kwamen de kinderen met nog een ander warm idee: ze knutselden mooie, kleurrijke brievenbussen die een plekje krijgen in de deelnemende basisscholen. Als kinderen het moeilijk vinden om de zorgmeester of -juf aan te spreken bij pestsituaties, kunnen ze een briefje in het brievenbusje steken. Want maar liefst één op vier gepeste kinderen vertelt niemand over het pestgedrag. De brievenbus in de school moet de drempel verlagen voor kinderen om met een volwassene te praten wanneer ze slachtoffer worden van pesten of als ze merken dat een klasgenootje gepest wordt.

De kinderraad roept alle mensen op om deze week vier stippen op hun hand te tekenen en om luid ‘nee’ te zeggen tegen pesten. “We hebben op de speelplaatsen van alle lagere scholen vier stippen gemaakt tegen pesten”, vertelt kinderburgemeester Ella-Marie. “Dat is in deze week tegen pesten heel belangrijk. Maar we moeten altijd tegen pesten zijn, het hele jaar lang. Pesten is nooit oké.” (nma)