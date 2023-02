Violiste Aude (20) organiseert concert met medestudenten om deel te nemen aan World Transplant Games

Lommel

De vier jonge muzikanten Aude Vandeputte (20), Mats Florczak (19), Mats Loenders (18) en Maxene Matagne (19) stonden zaterdagavond op het podium in de theaterzaal van de Eymardschool. Doel van hun concert: geld inzamelen voor Aude die daarmee wil deelnemen aan de World Transplant Games in Perth, zeg maar de Olympische spelen voor getransplanteerden.

“Onze eerste violiste is Aude Vandeputte, tweede violist is Mats Florczak, ikzelf ben altviolist en de cellist is Maxence Matagne”, vertelt Lommelaar Mats Loenders (18). “Ik zit in het eerste jaar bachelor, de andere drie zitten tin hun tweede jaar op de Luca School of Arts campus Lemmens. We spelen samen sinds dit schooljaar. We hebben dit kwartet gevormd voor het vak kamermuziek.”

“We hebben al meerdere concerten gegeven”, vertelt Mats. “Ons concert in Lommel was het vierde en voorlopig laatste concert. Eerder traden we al op in Denderleeuw, Opwijk en Gent. Deze concerten zijn bedoeld als sponsorconcerten omdat onze eerste violiste Aude naar de World Transplant Games in Perth gaat, een sportwedstrijd voor getransplanteerde mensen. De opbrengst van deze concerten gaat dus volledig naar Aude en de andere getransplanteerde mensen die naar Perth afreizen voor de spelen. We brachten tijdens ons concert enkele stukken voor strijkkwartet, te beginnen met een stuk van Mozart en Janacek en ook een duo voor viool en cello van Glière. In het tweede deel speelden we een strijkkwartet van Beethoven.” (nma)