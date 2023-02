Turkije en Syrië opnieuw getroffen door zware aardbeving

Twee weken na de zware aardbevingen in het zuiden van Turkije is het Turks-Syrisch grensgebied opnieuw getroffen door een aardbeving. Die had volgens het Europees seismologisch centrum (EMSC) een kracht van 6,3. Getuigen zeggen dat er nieuwe schade is aan gebouwen in Antakya, de hoofdstad van de Turkse provincie Hatay.