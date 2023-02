Prinses Ellen I is vijf dagen lang de baas over de stad Lommel

Lommel

Vrijdagavond werd de carnavalsweek in Lommel officieel geopend met de machtsoverdracht op het Huis van de Stad van Lommel. Prinses Ellen I kreeg de sleutel overhandigd in het bijzijn van haar hofdames, jeugdprinses Esmee en haar hofdame Lieze, het bestuur van Carnaval Lommel, een vertegenwoordiging van verschillende Lommelse carnavalsgroepen en enkele schepenen van burgemeester Bob Nijs. Door deze machtsoverdracht krijgt de stadsprinses voor vijf dagen symbolisch de macht over Lommel.

“Ik kreeg de sleutel van het stadhuis overhandigd, nu ben ik voor vijf dagen de baas”, lacht prinses Ellen I. “Maar onze carnavalsweek was al goed begonnen met een seniorennamiddag woensdagnamiddag en met onze bezoekjesaan de Lommelse woon- en zorgcentra. Vanavond geven we er al een lap op tijdens de kroegentocht van carnaval Lommel. Ik heb er ontzettend veel zin in en ben zeker van plan om er een onvergetelijke carnavalsweek van te maken.” (nma)