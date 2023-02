Jonge bakkers maken Fortnite-taarten in het Heppense buurthuis

Leopoldsburg

Taarten met als thema het populaire online spelletje Fortnite. Dat maakten enkele jonge bakkers in het Heppense buurthuis tijdens een workshop bakken voor jongeren van het cultureel centrum. “Het thema was Fortnite, vandaar wellicht dat er deze keer alleen jongens ingeschreven waren”, zegt begeleidster Rita. “Als basis maken we een koekjestaart met crème au beurre, maar de afwerking is natuurlijk het leukste onderdeel. Met letters en afbeeldingen op prikkertjes krijgt de taart uiteindelijk een Fortnite-touch. Achteraf mochten de keukenpieten hun creatie mee naar huis nemen.”(sb)