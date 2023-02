Roos wint Junior Journalist-wedstrijd in Kinrooi met opstel over de bibliotheek

Kinrooi

Elk jaar organiseert het Davidsfonds van Kinrooi de wedstijd Junior Journalist. “ Dat is een feest van de taal waarbij de zesdejaars uit ons lager onderwijs hun creativiteit en gedachten de vrije loop laten tijdens het schrijven van een opstel”, leggen René Weerens, Marc Stevens en Pierre Verheyden van het Davidsfonds uit. Dit jaar was het thema ‘trots op Kinrooi’. De jury stelde een top drie per school op. De grote winnaar werd Roos Hermans die in haar pen kroop over de bibliotheek. Maar René, Marc en Pierre wensen alle deelnemers een dikke proficiat. “Het niveau was erg hoog”, klinkt het. “We zijn met z’n allen dan ook heel trots op het talent in onze gemeente.” (pabr)