“Bedankt om die tikfout te melden”: UCI gaat de mist in en zorgt voor pijnlijke misser in de UAE Tour

Het kan niet op in de UAE Tour qua drama. Tim Merlier won een etappe met waaiers na een millimeterspurt en finishfoto (waarover de beslissing minutenlang op zich liet wachten) tegen Caleb Ewan, maar achteraf bleek dat niet het opvallendste verhaal.

Een pientere wielerjournalist ontdekte namelijk dat er een pijnlijke fout geslopen was in het reglement van de UCI. De Internationale Wielerunie maakte voor het seizoen blijkbaar een tikfout, waardoor de nummer 7 uit de daguitslag (Lucas Plapp) meer UCI-punten kreeg dan de nummer 6 (Phil Bauhaus). Wat ook officieel bevestigd werd in de resultaten.

Michael Rogers, ex-wereldkampioen tijdrijden en tegenwoordig Head of Road & Innovation bij de UCI, had de tweet van Raúl Banqueri gespot en beloofde werk te maken van een aanpassing.

