VOORBESCHOUWING OMLOOP HET NIEUWSBLAD 2023. Een debutant, een ‘oudje’ of een renner zonder wedstrijdkilometers: wie volgt Wout van Aert op?

Start: 10u55 aan het Kuipje in Gent Finish: omstreeks 16u op de Elisabethlaan in Ninove Afstand: 207,3 km Televisie: Live op Sporza

Het parcours: daar is de Molenberg weer!

Na een jaar afwezigheid keert de Molenberg terug in het parcours als opener van de finale. Al situeert de echte finale zich natuurlijk op de flanken van het duo Muur - Bosberg. U leert alles over het parcours in de link hieronder.

De favorieten: wat kan De Lie tegen Pidcock?

Oorspronkelijk stond de wedstrijd niet eens op zijn programma maar Lotto-Dstny wil het ijzer smeden terwijl het heet is. En dus staat Arnaud De Lie, goed voor drie zeges, zaterdag aan de start van zijn eerste Omloop het Nieuwsblad. Maar het zou niet fair zijn om de 20-jarige Waal nu al de rol van topfavoriet aan te smeren. De Lie moet vooral rijden om ervaring op te doen. Dat vindt iedereen, behalve Arnaud De Lie. Die wil gewoon winnen en heeft met ploegmaat/mentor Victor Campenaerts een ambitieuze ‘partner in crime’.

Misschien moeten we van Tom Pidcock de topfavoriet maken. De Engelsman weet wat het is om ergens als favoriet aan de start te staan en bewees in de Ronde van de Algarve dat de conditie top is. Wat Jumbo-Visma betreft, is het weer koffiedik kijken. Met nul wedstrijdkilometers op de teller is het moeilijk inschatten hoe goed Benoot, van Baarle en Laporte al zijn. Wij gaan er vanuit dat ze heel goed zijn. Soudal-Quick-Step wil in zijn eerste Vlaamse wedstrijde evenmin de afspraak missen, aan Lampaert en co om mee de finale te kleuren.

Ach, en zo kunnen we het lijstje nog wel even aanvullen: Mohoric, Kung, Turner en Stuyven zijn stuk voor stuk renners die diep in de finale van de partij zouden moeten zijn. En dan zijn er nog de ‘oudjes’. Peter Sagan begint in Gent aan zijn Vlaamse afscheidstournee, Sep Vanmarcke blijft een niet te onderschatten factor, Zdenek Stybar verliet de stal van Lefevere en Greg Van Avermaet mag ons altijd verrassen met een derde zege in de Vlaamse openingsklassieker.

Het wordt ook nog uitkijken naar?

De Limburgse connectie! Want laat ons eerlijk wezen: niet één provincie produceert zoveel schaduwkopmannen. Jasper Philipsen is voor velen meer dan een sprinter en krijgt in de Omloop, bij afwezigheid van Mathieu van der Poel, het volledige kopmanschap in de schoot geworpen. Dylan Teuns is één van de meest veelzijdige renners van het peloton en wil scoren voor Israël - Premier Tech.

Tim Wellens is ook zo’n veelzijdig renner en bewees dan weer in de Ruta del Sol dat hij bij Team UAE een nieuwe motivatie heeft gevonden. Aangezien ‘wonderkind’ Tadej Pogacar niet van de partij is, krijgt Wellens de kans om voor eigen rekening te rijden. En dan is er nog Jordi Meeus. De spurter van BORA hansgrohe grossierde dit seizoen al in ereplaatsen en wil bewijzen meer dan zomaar een sprinter te zijn. Het Limburgse klavertje vier mag gezien worden.

Zo was het vorig jaar: de grote Van Aert-show

Onder een waterige winterzonnetje kregen we een mooie race met een nog mooiere winnaar: Wout van Aert. De Kempenaar verzaakte aan het WK veldrijden in Fayetteville en maakte van de Omloop het Nieuwsblad zijn eerste grote afspraak van het jaar. De finale werd geopend door onder meer Florian Vermeersch maar op de Berendries roerden de groten zich met Van Aert en Pidcock als meest prominente namen. Tiesj Benoot reed weg uit de kopgroep en begon solo aan de beklimming van de Muur maar werd bij de lurven gevat door de groep Pidcock en het eerste deel van het peloton. De Bosberg moest de beslissing brengen maar zolang wilde Van Aert niet wachten. Hij demarreerde nog voor de kasseitjes en hoe hard Victor Campenaerts ook probeerde, hij krijgt de kloof met de Kempenaar niet meer gedicht. Van Aert rijdt in de Belgische driekleur solo naar de zege in Ninove, Sonny Colbrelli regelde de spurt voor de tweede plaats voor Greg Van Avermaet.

Uitslag 2022:

1. Wout van Aert

2. Sonny Colbrelli (Ita) op 22”

3. Greg Van Avermaet

4. Oliver Naesen

5. Victor Campenaerts

6. Rasmus Tiller (Noo)

7. Matteo Trentin (Ita)

8. Andrea Pasqualon (Ita)

9. Florian Sénéchal (Fra)

10. Jasper Stuyven

Ook de vrouwen rijden zaterdag hun Omloop

Start: 13u30 aan het Kuipje in Gent Finish: omstreeks 17u15 op de Elisabethlaan in Ninove Afstand: 132,2 km Televisie: Live op Sporza

Het parcours: zelfde finale als de mannen

Het aantal kilometers ligt lager maar de vrouwen krijgen wel een finale voorgeschoteld, identiek aan die van de mannen. Dus ook met de Molenberg als opener en het tweeluik Muur-Bosberg als scherprechter. Pittig, zeer pittig.

De favorieten: het laatste kunstje van Van Vleuten?

Wereldkampioene Annemiek van Vleuten is aan haar laatste jaar als professioneel wielrenster begonnen. In Valencia was ze reeds aardig op dreef, ook al kwam ze net terug van een hoogtestage in Colombia. Komende zaterdag zal de jetlag helemaal uit lijf en leden verdwenen zijn zodat we haar opnieuw een hoofdrol zien opeisen. Maar er is uiteraard ook Lotte Kopecky. Onze landgenote behoort sinds vorig seizoen tot de absolute wereldtop door onder meer de Ronde van Vlaanderen te winnen. En wie de Ronde wint, die kan ook de Omloop winnen, denken wij. Bovendien geniet Kopecky de steun van ploeggenotes als Marlen Reuser en Demi Vollering. Verder is het uitkijken naar Elisa Longo Borghini, Silvia Persico en andere Niewiadoma’s.

Zo was het vorig jaar: niemand stopt Van Vleuten

De finale begon wanneer Marlen Reuser versnelde en onder meer Ellen van Dijk en Lianne Lippert met zich meekreeg. Op de Muur van Geraardsbergen ontbond Annemiek van Vleuten haar duivels: de Nederlandse reed samen met haar landgenote Demi Vollering in geen tijd naar de kop van de wedstrijd, net voor het aansnijden van de Bosberg kwam ook Lotte Kopecky aansluiten. Op de Bosberg zelf versnelde Van Vleuten nog maar eens, enkel Vollering slaagde erin het wiel te houden. Vollering weigerde mee te werken en werd door Van Vleuten als in een zetel naar Ninove gebracht. Maar waar iedereen een spurtzege van Vollering verwachtte, was het Van Vleuten die de ziel uit haar lijf spurtte en haar snellere landgenote afhield.

Uitslag 2022:

1. Annemiek van Vleuten (Ned)

2. Demi Vollering (Ned)

3. Lorena Wiebes (Ned) op 25”

4. Elisa Balsamo (Ita)

5. Clara Copponi (Fra)

6. Emma Norsgaard (Den)

7. Anna Henderson (GBR)

8. Maria Giulia Confalonieri (Ita)

9. Marta Bastianelli (Ita)

10. Julie Leth Norman (Den)