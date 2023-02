Acteur Richard Gere (73) mag ziekenhuis verlaten: “Het ergste is voorbij”

De onheilspellende berichten over de gezondheidstoestand van acteur Richard Gere waren te voorbarig. Na enkele weliswaar moeilijke uren is de Hollywoodster aan de beterhand. Hij heeft zelfs het ziekenhuis mogen verlaten.

Gere (73) werd afgelopen weekend opgenomen in het hospitaal met een longontsteking. Net tijdens zijn vakantie in Mexico werd hij onwel. Hij was daar aan het genieten van mooie momenten met de familie. Zijn vrouw Alejandra had iedereen er verzameld om haar verjaardag te vieren.

Toen bleek dat Richard ziek werd en stevig begon te hoesten, en er meer aan de hand bleek dan een doorsnee griep, werd de ziekenwagen gebeld. Hoelang hij in het ziekenhuis is gebleven, is onduidelijk. Zijn vrouw bevestigt ondertussen dat het met Richard beter is. “Het ergste is voorbij”, schrijft ze op haar sociale media. Ze bedankt ook iedereen voor de massale steunbetuigingen.

Richard Gere is nog maar sinds 2018 met Alejandra gehuwd. Zij werd enkele dagen geleden 40 jaar. Het koppel heeft samen twee zoontjes, die nog peuters zijn. Met zijn voormalige vrouw Carey Lowell heeft de acteur een zoon van 23 jaar, Homer. Ook Alejandra heeft nog een zoon van 7 jaar met haar ex.

De laatste jaren heeft de acteur zijn acteercarrière op een lager pitje gezet, maar in de toekomst komen er nog wel enkele nieuwe films van hem uit. Later dit jaar komt een film uit met Diane Keaton.