55ste jeugdstoet trekt door straten van Tongeren

Tongeren

Zaterdagnamiddag is de 55ste Jeugdstoet onder leiding van jeugdprins Arthur I door het centrum getrokken. Ondanks de miezerige regen was er toch een grote publieke belangstelling. Zowat 450 jongeren waren ingeschreven voor de 17 groepen. Ze werden beloond met een grote snoepzak. “Het was drie jaar geleden dat er nog een jeugdstoet was uitgetrokken”, vertelt commandeur Frank Grotars die zijn respect uitte voor de deelnemers en de kijkers. Na aankomst van de stoet was het tijd voor het ‘Grabbeles’: gewezen stadsprinsen wierpen vanop het podium pistolets met daarin een stuk van 1 euro naar het volk. Beide stadsprinsen hadden een brood bij met daarin 5 euro. Ze kregen de sleutel van de stad en mogen een week lang regeren over de eerste stad. (diro)