Onze tv-tips: hoe is het nog met, een bekend museum en een bekend vleesje

Het Hoge Noorden

Een, di, 20.35u

Terwijl Annemie in Noorwegen bezig is aan een volgend seizoen, krijgen we de afloop te zien van de verhalen die ze vorig jaar sprokkelde. Daarin zitten opvallende conclusies. Arent en Dorien beslissen om in een klein Noors dorpje zelfvoorzienend te leven. Onverwacht vertrekken Bart en Ellen uit Rondane om elders een eigen hotel te beginnen. Karin en Benjamin staan er opnieuw alleen voor.

Ancient Superstructures

Canvas, di, 22.45u

In Parijs staat een opmerkelijk wonder: het Louvre. Dit gebouw is het grootste museum ter wereld, met jaarlijks ruim tien miljoen bezoekers. Onderzoekers maken in deze documentaire gebruik van nieuwe technologieën, waaronder technische drones, om dit monument te analyseren op satelliet-, lucht- en moleculair niveau en het verbazingwekkende verleden van het gebouw tot leven te brengen.

Keuringsdienst van Waarde

NPO1, di, 20.35u

Een nieuwe aflevering van het populaire consumentenmagazine met de verhalen achter onze producten. Het klinkt als vakantie en ligt tussen de vleeswaren: ibérico. Het is een exclusieve Spaanse ham van exceptionele varkens met een excentrieke smaak. Maar de kleine lettertjes zeggen iets heel geks. Het team gaat op onderzoek gaat om de waarheid te achterhalen. (tove)