Verloren Champions League-finale tegen Real Madrid zindert nog na bij Liverpool: “Het was een echte marteling”

Bekerhouder Real Madrid kan dinsdagavond in de heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League op bezoek bij Liverpool geen beroep doen op middenvelders Toni Kroos en Aurélien Tchouaméni. Beide spelers zouden ziek zijn en zitten dus niet in de selectie die maandag afreisde naar Engeland.

Karim Benzema, die afgelopen weekend tegen Osasuna nog rust kreeg voorgeschreven, doelman Thibaut Courtois en Eden Hazard zitten wel in de selectie. Bij Liverpool is aanvaller Darwin Nunez twijfelachtig, nadat hij zaterdag was uitgevallen in het duel tegen Newcastle.

De clash tussen Liverpool en Real is een heruitgave van de Champions League-finale van vorig seizoen, toen een uitmuntende Thibaut Courtois in het Stade de France Liverpool negentig minuten lang het scoren belette en Real-winger Vinicius voor het enige doelpunt van de partij tekende.

Voor beide teams loopt het dit seizoen stroever. Real won onlangs wel het WK voor clubs, maar kijkt in La Liga toch al tegen een achterstand van acht punten aan op leider FC Barcelona. De malaise bij Liverpool is echter een pak groter. In de Premier League komen ze voorlopig niet verder dan de achtste plaats, ondanks een lichte heropflakkering de voorbije weken.

© EPA-EFE

Marteling

“We zullen twee superwedstrijden nodig hebben om ons te kwalificeren”, is Liverpool-coach Jurgen Klopp realistisch. “Real is een tegenstander van wereldklasse, maar dat betekent niet dat het onmogelijk is.”

In de aanloop naar het duel bekeek Klopp de beelden van de verloren CL-finale van vorig seizoen. “Dat was de eerste keer dat ik die wedstrijd herbekeek en meteen begreep ik waarom: het was een echte marteling”, aldus de Duitser. “We speelden toen een geweldige wedstrijd en hadden ook kunnen winnen, maar zij scoorden nu eenmaal het doelpunt en wij niet. Daar speelde hun ervaring mee.”

Van de laatste zes confrontaties tussen beide teams won de Koninklijke er liefst vijf. Eén keer kwam het tot een gelijkspel. De laatste zege van Liverpool dateert intussen van maart 2009, in de achtste finales van de Champions League.