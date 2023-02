BV Hotspot. Conner Rousseau laat zich opmerken tijdens Aalst Carnaval, Kato van The Starlings deelt foto uit de oude doos

Alles stond afgelopen weekend in het teken van carnaval, en met Aalst is er natuurlijk geen betere plek om dat te vieren. Dat wisten ook premier Alexander De Croo en Conner Rousseau, die allebei van de partij waren. Die laatste bovendien op speciale wijze: hij liet zich op een bepaald ogenblik vervoeren in een kruiwagen door N-VA-minister Matthias Diependaele. Astrid Coppens werd ondertussen het slachtoffer van de plotse staking bij Aviapartner, terwijl Niels Destadsbader heuglijk nieuws te melden had. En Mathieu Terryn en Bockie De Repper zorgden in een café voor de stunt van afgelopen week.