Level X bakt 2.650 euro bijeen voor slachtoffers aardbeving

Bij Level X in Hasselt zijn ze ook in actie geschoten voor de slachtoffers dan de aardbeving in Turkije en Syrië.

"Een deel van onze schoolbevolking heeft familie of vrienden in het getroffen gebied wonen. Daarom willen we ook als school laten zien dat we solidair zijn met hen en dat de mensen daar er niet alleen voor staan. Hiervoor gingen vorige week heel wat leerkrachten en leerlingen spontaan aan het werk. Ze bakten de hele week wafels, pizza’s, broodjes en allerlei andere deegwaren die ze tijdens de speeltijden verkochten voor een zeer schappelijke prijs. De verkoop bracht 2.650 euro op, deze opbrengst werd overgemaakt aan het Consortium 12-12 dat verschillende humanitaire hulporganisaties verenigt.