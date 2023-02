Wereldkampioen MXGP Tim Gajser breekt dijbeen

De Sloveense motorcrosser Tim Gajser, de regerende wereldkampioen in de MXGP, heeft bij een val op training een dijbeenbreuk opgelopen. Dat maakte zijn team Honda maandag bekend.

De 26-jarige Gajser moet onder het mes en zal de start van het nieuwe seizoen missen. Die staat op 12 maart in Argentinië geprogrammeerd.

Gajser werd vorig jaar voor de vierde keer wereldkampioen in de MXGP, de koningsklasse van de motorcross. Eerder lukte hem dat in 2020, 2019 en 2016. De Sloveen heeft ook een MX2-titel (in 2015) op zijn erelijst.