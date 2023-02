Leerlingen van Ter Duinen verkopen wafels

"Omdat het beter is voor het milieu willen we investeren in duurzame ledlampen", aldus de schooldirectie. "Ook de leerlingen wilden hun steentje bijdragen en toen kwamen we op het idee om een mini-ondernemingsproject op te starten met de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Deze waren meteen enthousiast en ze gingen dan ook direct aan de slag."Tijdens de lessen wiskunde berekenden ze de kostprijs en de verkoopprijs van wafels. Ze bekeken ook hoeveel wafels ze moesten verkopen om winst te maken. Tijdens de lessen Nederlands leerden ze hoe de mensen aan te spreken en te vertellen over hun project. Tijdens de lessen MV maakten ze reclameaffiches. Toen was het eindelijk zover. Ze gingen op pad in het centrum van Hechtel om hun wafels te verkopen. "Het bezoek begon in het gemeentehuis waar we hartelijk ontvangen werden door burgemeester Jan Daelemans. Hier werd een hele doos wafels gekocht. Dit was zeker en vast een goede start. Toen ging de tocht verder langs het politiekantoor, de markt, de winkels, …Wanneer de kinderen aanbelden bij de omliggende huizen werden er ook veel wafels gekocht toen ze vertelden over hun projectje. We willen dan ook iedereen die ons gesteund heeft nog eens bedanken want het enthousiasme was hartverwarmend."