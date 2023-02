Schaatsbaan De Schaverdijn omgetoverd tot speeltuin op het ijs tijdens gezinsnamiddag

Hasselt

“Schaatsen is meer dan rondjes draaien op het ijs, het is ook vooral fun.” Onder dat motto kon jong en oud zich zondag flink uitleven op de schaatsbaan van de Schaverdijn. De ijsbaan was voor het ‘gezinsschaatsen’ omgebouwd tot een speeltuin met een schaats- en glijdorp, schaatshulpjes en sleetjes.

“Wij kwamen vandaag speciaal met meer dan 100 leden van de Scoutsgroep Beringen-centrum hier naartoe”, glundert Mathis Vanlook. “En we hebben ons geweldig geamuseerd, dit is een heel leuk initiatief.” “Dat horen we graag”, zegt Schaverdijn-beheerder Pieter Declercq. “We willen de mensen op deze manier warm maken om te komen schaatsen en ik heb de indruk dat we in dat opzet best geslaagd zijn.” (raru)