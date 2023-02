Rusthuizen sturen vrachtwagen vol rolstoelen, medisch materiaal en voeding naar Turkije

Hasselt/Heusden-Zolder

Vanuit de rusthuizen Villa Temporis en Bocasa van de Vulpiagroep in Heusden-Zolder en vanuit Hasselt vertrokken zopas vrachtwagens vol hulpgoederen naar Turkije. “In amper 24 uur tijd verzamelden we rolstoelen, rollators, medisch materiaal, matrassen en voeding”, vertelt initiatiefneemster Dina Pavone, directeur van Villa Temporis. “Zo hebben we een heel vrachtbusje volgeladen. Ons personeel heeft op dat ene etmaal wonderen verricht. Enkele vrijwilligers, Turkse kennissen met familie in Turkije, hebben dan alles opgehaald in Hasselt en Heusen-Zolder en naar de luchthaven gebracht. Diezelfde avond nog is er een cargo met onze bijdrage naar Turkije vertrokken. We zijn bijzonder blij dat we op deze manier ons steentje hebben kunnen bijdragen.” (raru)