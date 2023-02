Onze weekendtips: ga naar een familievoorstelling over liegen of spot de mooiste bonsai

Heel wat internationale festivals in Limburg dit weekend: van een uniek, internationaal accordeonfestival tot een expo met de mooiste bonsai. Daarna kan je naar de voorstelling van een knap circus of kan je je uitleven op een stadsavond vol elektronische muziek. Ook dit weekend is er voor elk wat wils.

Bewonder de mooiste bonsai op The Trophy

Wat weinigen weten, is dat in Genk jaarlijks - covid niet meegerekend - één van de grootste bonsai-tentoonstellingen van Europa wordt georganiseerd. Tijdens The Trophy kom je alles te weten over de wereld van de miniboompjes in een pot. Je kan er demonstraties volgen van verschillende grote bonsai-artiesten. Verder worden er ook prachtigste bonsai tentoongesteld. Een jury van bonsai-meesters reikt aan de beste boompjes in verschillende categorieën prijzen uit. Kriebelt het om met bonsai te starten? Bij de verschillende standhouders krijg je meer info en kan je bomen en benodigdheden kopen.

Op 25 en 26/2, telkens van 9 tot 18 uur in de Limburghal, Jaarbeurslaan 6 in Genk. Info: www.bonsaiassociation.be/trophy

© Boumediene Belbachir

Uniek accordeonfestival in Lommel

Het internationaal accordeonfestival Accordeon Folie III in Lommel neemt je mee naar duizend-en-een culturen: van klassiekers tot jazz, pop, chansons, improvisatie tot Argentijnse tango. De Vlaamse accordeonist Gwen Cresens brengt op zijn eigen no-nonsense manier een state of the art met focus op accordeon in de jazzmuziek. Aansluitend is er een miniconcert van beloftevolle studenten Louis De Backere en Arno Strauven. Daarna volgen concerten van Gwen Cresens Kwartet, Antonino De Luca uit Italië en João Barradas uit Portugal, allen met wereldfaam. Als uitsmijter is er een après-concert in de Cultuurbar met Remco Sietsema uit Nederland en Simone Bottasso uit Italië die feestelijke Balkanmuziek brengen.

Op 25/2 vanaf 19 uur in CC De Adelberg, Adelbergpark 1 in Lommel. Info: www.ccdeadelberg.be

© Simone Bottasso

Vader en zoon brengen een ode aan het circus

Vader Danny en zoon Pepijn Ronaldo delen hun liefde voor muziek en spielerei. Samen staan ze in Bilzen op de planken met de voorstelling Son oio? van Circus Ronaldo. Ze bouwen een brug tussen gelijkenissen en verschillen. De vader lijkt vastgeroest in het verleden, terwijl de zoon zoekt naar de verzoening tussen het oude circus dat zijn vader creëerde en de wereld daarbuiten. De wortels van Circus Ronaldo reiken immers ver. Pepijn is al de zevende generatie.

Op 1/3 om 20.15 uur in De Kimpel, Eikenlaan 25 in Bilzen. Info: www.dekimpel.be

© Joke Van Den Heuvel

Haken met oma

Haken is hot! Maar hoe begin je eraan? Door het te leren van iemand die het al jaren doet natuurlijk, zoals je oma. Samen kan je tijdens Krokuskriebels een workshop volgen in het Modemuseum in Hasselt waar je eerst de basissteken leert en daarna samen een eerste ontwerp haakt. Wie weet ben jij wel beter dan je oma of opa en leer je hen nog wel iets bij. Tijdens Krokuskriebels zetten musea extra activiteiten voor families in de kijker.

Op 25/2 om 14 uur in het Modemuseum, Gasthuisstraat 11 in Hasselt. Info: www.modemuseumhasselt.be

© Shutterstock

Hieperdebieb zet de bib in de kijker

Voor de vijfde keer organiseert de bib van Beringen Hieperdebieb, een vipdag voor de jeugd. Het is het startschot voor de jeugdboekenmaand. Er staat van alles op het programma: zo kan je je laten schminken of een knotsgek kapsel aanmeten. Je kan er kennismaken met kinderyoga, een bladwijzer maken of aan de slag gaan met andere creatieve knutsels. Er is een hele middag lang zoveel te beleven. Je moet je wel even inschrijven via bibliotheek@beringen.be of op 011/45.08.10.

Op 1/3 van 13.30 tot 16.30 uur in de Bibliotheek van Beringen, Graaf van Loonstraat 2 in Beringen. Info: https://beringen.bibliotheek.be/

© Bib Beringen

Stadsavond met Niels Orens

Onlangs stelde het stadsbestuur van Hasselt Studio Stad voor. Ze wil in leegstaande panden Hasseltse kunstenaars en creatievelingen meer werk- en exporuimte bieden. Zo wordt op zaterdag de eerste Stadsavond van 2023 georganiseerd. Curator is producer en visueel artiest Niels Orens. De avond staat in het teken van elektronische muziek en fotografie. Zo is er een expo van Annika Wallis en zorgen Osaka Riot, Pippin, Niels Orens en Monks voor een dikke streep muziek.

Op 25/1 vanaf 20 uur in Studio Stad, pand TT-wijk, Sint-Jozefsstraat B10 in Hasselt. Info: www.hasselt.be/nl/uitinhasselt

© Annika Wallis

Blaas je eigen drinkglas

Fris of ander lekkers thuis voortaan drinken uit je eigen glas: hoe cool is dat? In het GlazenHuis in Lommel kan je onder begeleiding van een ervaren glasblazer je eigen drinkglas blazen. Vanop de eerste rij beleef je de passie van de glaskunstenaar en de warmte in het glasatelier. Je ziet met eigen ogen hoe vloeibaar glas omgevormd wordt tot een uniek zelfgeblazen drinkglas.

Verschillende data en uren vanaf 4/3, in het GlazenHuis, Dorp 14b in Lommel. Info & inschrijven: www.glazenhuis.be

© Katrien Grevendonck

The Jazzoline Orchestra met de beste Bond-muziek

De hele wereld kent de 007-films met Bond en zijn Aston Martins, wodka martini’s en Bondgirls. Even legendarisch als de films zijn de Bondsoundtracks: van Louis Armstrong over Tina Turner, Paul McCartney, Jack White, Adele tot Billie Eilish. De achttienkoppige bigband The Jazzoline Orchestra neemt je in Maaseik mee in de wereld van ’s werelds beste geheim agent.

Op 25/2 om 20.15 uur in CC Achterolmen, Van Eycklaan 72 in Maaseik. Info: www.achterolmen.be/the-jazzoline-orchestra

© Albert Loos

Natuurfeest met Willow en Warre

Op zaterdag presenteert Clavis Uitgeverij in Hasselt het nieuwe boek Willow & Warre met een groot natuurfeest. In het boek trekken Willow en Warre samen de natuur in. Ook jij kan de handen uit de mouwen steken en mee helpen bouwen aan een groot insectenhotel. Verder is er een kriebelbeestjeszoektocht, allerlei spelletjes en kan je mee knutselen.

Op 25/2 van 13.30 tot 17 uur in de Clavis Conceptenwinkel, Herkenrodeabdij 4 in Hasselt. Info: www.clavisbooks.com

© Clavis Uitgeverij

Over waargebeurde leugens voor iedereen vanaf 7 jaar

Compagnie Barbarie & Bronks brengen in Genk een voorstelling die gaat over liegen. Of is dat toch niet helemaal waar? Vanuit een fascinatie voor de hedendaagse maatschappij waarin we overspoeld worden door fake news en deepfake gaat Compagnie Barbarie de strijd aan met de leugen, maar ook met de waarheid. Waarom liegen wij en heeft liegen ook voordelen? Je komt het allemaal te weten tijdens de voorstelling met als titel Dit is de titel, of is dat ook een leugen?

Op 26/2 om 14 uur in C-mine, C-mine 10 in Genk. Info: www.c-mine.be

© Franky Verdickt

Uitgebreide agenda

LEZING

Zaterdag 25 februari

De eerste schooldag van Milan

Mag jouw kindje binnenkort voor het eerst naar school? Kom dan naar dit informatieve verteluurtje. Bib-medewerkers lezen voor uit Milans boek en als ouder krijg je informatie over de start in de kleuterklas.

Bibliotheek De Kimpel, Eikenlaan 23 in Bilzen.

Om 10 uur

Basistarief: gratis

WANDELEN

Zaterdag 25 februari

Natuur onder de loep

Uitgestrekte landschappen zijn vaak indrukwekkend om te zien, maar van dichtbij is er ook een hele wereld te ontdekken met tal van diertjes en kleine planten.

Parking tegenover Heidestrand, Zwanenstraat 105 in Zonhoven.

Om 14 uur

Basistarief: gratis

Zondag 26 februari

Zie daar de lente!

Ga mee op ontdekking met een natuurgids in Kiewit en zoek tijdens deze natuurwandeling samen naar de eerste tekens van de lente.

Natuurhuis Kiewit, Putvennestraat 112 in Hasselt.

Om 14 uur

Zondag 26 februari

Natuurwandeling

Pasar organiseert een natuurwandeling langs de mooiste vijvers van De Wijers.

Parking tegenover Heidestraat, Zwanenstraat 105 in Zonhoven.

Om 13.30 uur

Basistarief: gratis

Woensdag 1 maart

Derde Woensdagstocht

Wandel Mee Brueghel organiseert een wandeling langs het kanaal van Bocholt en De Lozerheide van 4, 7, 10, 14, 17 of 21 kilometer.

De Leemskuil, Hamonterweg 138b in Bocholt.

Van 7 tot 14.30 uur

Basistarief: 1,5 euro

VARIA

Zaterdag 25 februari

Wolvenmasker maken

Vandaag kan je voor de laatste dag tijdens de expo Wolf! een eigen wolvenmasker maken.

Villa Verbeelding, Bampslaan 35 in Hasselt.

Tussen 14 en 17 uur

Basistarief: 3 euro

Zaterdag 25 februari

Carnavaldansavond

Countrydansavond met BBC en duo Ricky en Petra. Er is ook een prijs voor de best verklede man/vrouw.

Steborg Ontmoetingscentrum, Broekstraat 1 in Stevoort.

Vanaf 19 uur

Basistarief: 6 euro

FIETSEN

Zondag 26 februari

Mountainbiketocht

Mountainbiketocht van 20, 30, 40 of 50 km op het militair domein met daarna de mogelijkheid om een hapje en een drankje te nuttigen.

Kwartier Leopold I, Leopolds 1 laan in Leopoldsburg.

Van 8 tot 11 uur

Basistarief: 5 euro

THEATER

Zaterdag 25 februari

De jager-verzamelaar

In De Jager-Verzamelaar van Compagnie Cecilia volgen we twee mensen die zich van de maatschappij hebben afgesneden.

Cultuurhuis het Loo, Vismarkt z/n in Tessenderlo.

Om 20 uur

Basistarief: 15 euro

Zondag 26 februari

Kom wel!

4Hoog speelt een surreële jazzcountry-voorstelling over jezelf zijn, over samen en alleen, over wachten en nog eens wachten, over verjaren, over anders zijn en toch niet. Voor 3+.

BICC, ’t Poorthuis, Zuidervest 2a in Peer.

Om 14 uur

Basistarief: 8 euro

CONCERT

Zaterdag 25 februari

Tijs Vanneste & De Pelikanen

Tijs Vanneste brengt omringd door topmuzikanten de muziek die hij maakte voor het televisieprogramma De Kemping waarin de creatieve duizendpoot en jongerenbegeleider vanuit het niks met kwetsbare jongeren een camping start.

CC Muze, Marktplein 3 in Heusden-Zolder.

Om 20.15 uur

Basistarief: 23 euro

Zaterdag 25 februari

Wim Claeys

Een verhaal verteld, gezongen en gespeeld door Wim Claeys en zijn accordeon. Opgegroeid als zoon van een Oostfronter en als kind gekneed door het militante Vlaams-nationalisme, blikt de veertiger met weerzin, loutering en mildheid terug op zijn jeugd.

CC Palethe, Jeugdlaan 2 in Pelt.

Om 20.30 uur

Basistarief: 15 euro