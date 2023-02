Jumbo-Visma maakt zich geen zorgen over ziekte van Van Aert: “Als het thuis was, was het niet opgevallen”

“De eerste twee dagen van de hoogtestage heeft hij redelijk getraind, toen voelde hij zich twee dagen niet helemaal fit en nu heeft hij uiteindelijk de training weer goed opgepakt”, aldus ploegleider Jan Boven bij In De Leiderstrui. “Volgens mij wordt iedereen wel eens ziek. Nu wordt het uitvergroot. Als hij gewoon thuis was geweest, was het niet zo opgevallen.”

“Ideaal is het natuurlijk niet”, klinkt het. “Maar Wout had nog wat speling. Het was toch al voorzien dat zijn eerste week op Tenerife niet heel intensief zou zijn. Hij zit dus niet helemaal op schema, maar loopt ook niet heel ver achter. Hij gaat wel gewoon zijn wedstrijdschema, zoals het vooropgesteld was, volgen.”

Van Aert start op 4 maart aan zijn voorjaar, met de Strade Bianche. Daarna volgen de Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo, E3 Saxi Classic en Gent-Wevelgem.