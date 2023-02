Maanden in het grootste geheim voorbereid: waarom president Biden net nu in Kiev opduikt

Dat hij naar Polen zou gaan, was aangekondigd, maar dat Joe Biden eerst een tussenstop zou maken in Oekraïne, kwam maandagmiddag als een grote verrassing. Of toch bij het grootste deel van de wereld, want Rusland bleek gewoon op de hoogte. De Amerikaanse president sprak er nogmaals zijn steun uit aan het Oekraïense volk en kondigde ook een nieuw steunpakket aan. “Maar vooral qua symboliek kan het belang van dit bezoek niet overschat worden”, vinden de kenners.