Rusland wist vooraf van verrassingsbezoek Biden aan Oekraïne: “Hij heeft veiligheidsgaranties gekregen”

Volgens Sullivan hebben de Verenigde Staten Rusland enkele uren voor vertrekt ingelicht van het bezoek van maandagochtend. Meer details over de aard van die waarschuwing of de Russische respons gaf Sullivan niet, uit veiligheidsoverwegingen. Medvedev zegt op Telegram dat Biden “veiligheidsgaranties” heeft gekregen, al trad hij daarover ook niet in detail.

Biden kwam maandagochtend onverwacht aan in Kiev. Daar kondigde hij een nieuw steunpakket aan, ter waarde van 500 miljoen dollar. Na het overleg met de Oekraïense president Volodimir Zelensky gaat Biden naar Polen voor overleg met de Poolse president Andrej Duda.