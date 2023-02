Dieven verbrijzelen ruit met tuinbeeld in Lanaken

Lanaken

Zondag rond 21.30 uur is in de Elzenstraat een inbraak gepleegd. De bewoners waren op het ogenblik van de feiten niet thuis maar kregen via de inbraakbeveiliging een melding. De indringers hadden een ruit aan de achterkant van het huis met een tuinbeeld verbrijzeld. Het huis werd doorzocht. Of er iets werd gestolen, moet uit een inventaris blijken. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. mm