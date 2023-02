Soudal Quick-Step verkent donderdag de finale van de Omloop Het Nieuwsblad : “Renners kasseigevoel geven”

Het team van Patrick Lefevere kende met de Tsjech Zdenek Stybar (2019) en de Italiaan Davide Ballerini (2021) de voorbije jaren succes in de Omloop. Eerstgenoemde verkaste ondertussen naar het Australische Jayco Alula, laatstgenoemde staat voor zaterdag wel op de voorlopige deelnemerslijst.

“Hoe de ploeg eruit zal zien en wie start in Gent, geven we later deze week vrij. David Ballerini zal daar normaal gezien wel zijn plaats in hebben”, meldt sportdirecteur Wilfried Peeters. “De jongens zakken vanaf woensdag af naar het rennershotel. We hebben dus tijd om donderdag eens gaan te verkennen. Ik denk dat wij de laatste 80 kilometer onder de loep gaan nemen. Veel wijzigingen zijn er niet. Die verkenning is er vooral om de renners terug het gevoel van de kasseien te geven.”

© Peter Malaise

Soudal Quick-Step zal in de Belgische openingsklassieker traditioneel geviseerd worden.

“Wij komen aan de start in Gent met de intentie een goed weekend af te werken. Wij hebben dit seizoen al een aantal zeges weten te behalen. Daarop wil je natuurlijk verder bouwen. De grote knikkers zijn echter voor later op het seizoen. De Omloop Het Nieuwsblad staat mooi op een erelijst maar faal je in de Ronde van Vlaanderen, dan is men die eerste Belgische koers wel al vergeten”, stelt Peeters. “Wij gaan ons vel andermaal duur verkopen.”