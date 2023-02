GBS Eksel viert de liefde

Iedereen die op dinsdag 14 februari met iets roods aan naar school kwam, kreeg die dag een smakelijke attentie. Waren er kinderen bij die niets rood hadden om aan te trekken of waarbij de ouders toch vergeten waren iets roods aan te trekken? Dan werd er met lippenstift een rood hart op het gezicht of op hand getekend zodat niemand uitgesloten werd.Met deze Valentijnsactie wilden het oudercomité en het schoolteam het accent verder leggen dan enkel de liefde: ook het lief, vriendelijk en behulpzaam zijn naar en voor elkaar wilden ze hiermee in de (rode) verf zetten en bovendien verbinding creëren. Kortom: samen een hartverwarmend gevoel de wereld in sturen vanuit de GBS Eksel.