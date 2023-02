Leuven/Dilsen-Stokkem

Een maand nadat kankerpatiëntje Mila (1,5) uit Dilsen-Stokkem naar Duitsland vertrok voor een levensbelangrijke operatie, is ze terug in het land. Maandagmiddag werd ze eindelijk herenigd met haar zus Tatjana (13) en broer Milan (11) in het UZ Leuven. “Ze gaan haar vooral veel knuffelen en kussen”, zegt mama Debbie.