30 schapendrijvers uit België en Nederland nemen het tegen elkaar op in Genk

Genk

Het voorbije weekend ging er een speciaal kampioenschap door in Genk: een wedstrijd schapendrijven voor border collies. Op de terreinen van de Limburgse Sheepdogs aan de Winterbeeklaan kwamen 30 deelnemers uit Nederland en België samen. “De wedstrijd is voor honden uit klasse I en II”, vertelt Sofie Strauven van de Limburgse Sheepdogs. “Dat betekent dat ze vooral deelnemen om ervaring op te doen zodat ze kunnen doorstoten naar hogere categorieën. Het is niet de eerste maal dat we deze wedstrijd organiseren. Het maakt deel uit van ons aanbod als school.” Net omdat de sport vrij spectaculair oogt, trekken de wedstrijden ook telkens heel wat toeschouwers. (cn)