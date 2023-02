92 leerlingen zorgen voor spektakel met ‘VMS got talent’

Crealeerkracht Sam Langers maakte er de voorbije maanden met de hele groep één grote en spectaculaire show van. “We hebben leerlingen die heel goed kunnen zingen, dansen, goochelen of DJ spelen. Er zitten zelfs een paar straffe acrobaten tussen. Dat mag op een school toch ook wel eens allemaal gezien worden? En dus organiseren we deze talentenshow ‘Our school got talent’. Het publiek van enthousiaste medeleerlingen mag tijdens de show overigens meestemmen met hun GSM. Erg straf: we hebben speciaal een rollend podium gebouwd voor enkele acts. Vijfenzestig procent van onze school doet mee met de show, of ze komen naar de showavond kijken,” rekent de leerkracht uit. Het is dus iets wat heel erg leeft onder de leerlingen. “En terecht,” vindt ook directeur Theo Moons. “Hier wordt niet alleen ijverig huiswerk gemaakt en leerstof geleerd. Ook deze showtalenten mogen best naar boven komen.” TR