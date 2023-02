Leerlingen van De Startbaan vieren carnaval zonder slingers en confetti

De 300 leerlingen van basisschool De Startbaan trokken vrijdag in een kleurrijke carnavalsoptocht door de straten van Lanklaar. Om de straten proper te houden, gebeurde dat zonder confetti en slingers. Ouders en grootouders mochten niet meelopen in de optocht. “Zo is de carnavalsstoet echt een feest voor de kinderen”, zo klinkt het op de school. Langs de omloop mochten de familieleden natuurlijk wel komen kijken naar de kleurrijke stoet.

“We hadden al de hele week carnaval en gek doen als thema”, vertelt Christian Di Giorgi. “Maandag mochten we gekke schoenen dragen, dinsdag droegen we een unieke hoed op school, woensdag was een fluodag en donderdag was een omgekeerde dag. Vandaag ben ik een rapper in de optocht.”

Chloe (10) was verkleed in een tv-figuur. Lexie en Estelle (7) waren dinosaurussen en Liam Fernandez-Exposito stapte in een zwart pak met zwarte hoed en donkere bril als een maffiabaas door de straten. “Ik heb vandaag een prinsenpak aangetrokken”, lacht Wassim Abahousse. “Als ik alle leerlingen zo bij elkaar zie in de stoet, zijn we best een grote school.”(mmd)

© mmd