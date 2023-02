Ster van de Coaches: Ivan Maras eindwinnaar, voor Brian Fobbs en Reggie Upshaw

Ook dit seizoen pakt het Nieuwsblad met het referendum Ster van de Coaches uit. Na elke Belgische wedstrijd kiezen de coaches van de BetFirst BNXT League de drie beste spelers van de wedstrijd. De punten van de Ster van de Coaches worden verwerkt in de MVP-trofee, die op de BNXT Basketball Awards (29 april) op een locatie in Nederland wordt uitgereikt. Ivan Maras (36) is na de reguliere Belgische fase van de BNXT League de eindwinnaar. De 2m08 grote Montenegrijn van Okapi Aalst was goed voor een gemiddelde van 15 punten, 10 rebounds en 3 assists. Brian Fobbs van Kangoeroes Mechelen eindigt op de tweede stek. De Amerikaan had pech vorige maand met achillespeesblessure uit te vallen. De Amerikaan Reggie Upshaw (Antwerp Giants) staat ook op het podium en is derde. Jonas Delalieux van Limburg United is vierde en de eerste Belg in dit referendum. Ook Domien Loubry (Kangoeroes Mechelen), Vrenz Bleijenbergh (Oostende) en Pierre-Antoine Gillet (Oostende) fonkelen in de top-tien.