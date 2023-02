Zo veel duurder is elektrisch rijden bij ons dan in buitenland: “We hebben nog een weg af te leggen”

Dat we qua doorbraak van elektrische auto’s kilometers achterlopen op landen als Nederland en Noorwegen? Klopt. Maar in vergelijking met de meeste andere landen doet België het heus niet zo slecht. Op 42 landen bekleedt ons land de zesde plaats. Maar qua kostprijs per kilometer zijn we wel bij de duurste, met nauwelijks een prijsverschil tussen rijden op elektriciteit of op fossiele brandstof.