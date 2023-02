Rallysport bracht copiloten Brent en Keyra bij elkaar: “Onze grote droom is om samen te rijden”

Allebei kregen ze de passie voor de rallysport met de paplepel mee. Keyra ging als kind vaak met haar vader naar rallywedstrijden, een plek waar ze Brent toen ook al eens spotte. “Mijn papa heeft vroeger zelf rally gereden, maar toen was ik nog niet geboren”, lacht Keyra. “Zijn passie is overgeslagen op mijn broer en zo ­uiteindelijk ook op mij. Zelfde verhaal bij Brent: ook zijn papa gaf hem de rallymicrobe door. Toen mijn broer op zijn 18de ­begon te rijden, was Brents papa toevallig mechanieker in zijn team. Zo kwamen Brent en ik ­elkaar af en toe tegen, maar verder kenden we elkaar niet echt.”

Keyra en Brent. — © rr

Eind 2019, toen ze 19 jaar was, stapte Keyra zelf in de rallysport. “Als copiloot”, vertelt de Loonse. “Zo kwam ik Brent weer af en toe ­tegen. Ik had stiekem een oogje op hem, maar hij had een relatie. In maart 2020 begon hij ook zelf als copiloot te rijden. Maar het was pas in mei 2020, toen de rallysport volledig stil lag door corona, dat we aan de praat raakten. Toen was hij eindelijk single. (lacht) We wisselden wat berichtjes uit via ­Instagram en wat later planden we onze eerste date, een wandeling in domein ­Nieuwenhoven. In juni 2020 werden we officieel een koppel.” Begin ­februari dit jaar stapten de twee in het huwelijksbootje.

Drukke agenda

Of Keyra als vrouwelijke copiloot haar mannetje moet staan in de rallywereld? “Dat valt wel mee. Tegenwoordig rijden steeds meer vrouwen als copiloot, ik ben zeker niet de enige”, vertelt ze. “Als copiloot verkennen we een dag op voorhand het parcours en maken we nauwgezet notities. De dag van de wedstrijd zelf ­geven we de ­piloot gedetailleerde instructies, bijvoorbeeld hoe hij welke bocht moet nemen. Wij ­navigeren en zorgen ervoor dat de piloot aan de finish geraakt. Er kruipt dus best veel werk in.”

Keyra reed mee bij verschillende piloten in verschillende klassen, maar is intussen gestopt als co­piloot. “Maar toen we het allebei nog deden, was het soms best heftig”, vertelt Keyra. “Net omdat er zoveel tijd in kruipt. Maar we leefden allebei voor de sport, dus we begrepen elkaar heel goed. We maakten er geen probleem van als de ene een heel weekend weg was. Brent is nog steeds actief als co­piloot. Hij rijdt mee met de ­Historics en zit langs Gaston Vaes. Elke wedstrijd die hij rijdt, ga ik supporteren. Ook mijn broer rijdt nog, dus er valt altijd wel wat te zien. Maar ook als niemand van hen een wedstrijd rijdt, gaan Brent en ik samen naar de rally kijken. De mooiste rally die we ooit reden, vinden we allebei die van Chevrotines. Onze grote droom is om samen een rally te rijden. Ik als copiloot, Brent als piloot. We hebben ook een kinderwens, maar onze rallywens hopen we toch eerst waar te maken.”