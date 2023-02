30 maanden cel voor gijzeling ex-vriend: “Hij belde in shock aan bij woning in Nederland”

“Er was sprake van een vooraf beraamd plan om het slachtoffer in de val te lokken”, zo besluit de Tongerse rechter. — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Op 30 maart 2019 meldde de Nederlandse politie aan de lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst (BIHORI) dat er omstreeks 23.38 uur een man zwaargewond en in shock had aangebeld bij een woning in het Nederlandse Elsloo. De man had verwondingen van kabelbinders aan zijn polsen en droeg duct tape rond zijn enkels. De man werd naar het ziekenhuis overgebracht en verklaarde aan de Nederlandse politie dat hij eerder gegijzeld werd in de woning van zijn ex-vriendin in Riemst.

Gekneveld, geslagen en opgesloten

Het slachtoffer had eerder die dag met zijn ex-vriendin afgesproken om samen naar de bioscoop te gaan. Later bleek dat de 26-jarige vrouw samen met een 24-jarige Nederlander het plan had beraamd om haar ex in de val te lokken en voor 20.000 euro af te persen. Toen het slachtoffer die avond binnenging in de woning van zijn ex-vriendin, werd hij meteen overmeesterd, kreeg hij een zak over zijn hoofd en werd hij gekneveld, geslagen en opgesloten in de kelder. De man zou ook bedreigd zijn met een stroomstootwapen.

“Hij moest voor zijn gijzelaars 20.000 euro regelen”, zo sprak de Tongerse procureur. “Hij werd vervolgens meegenomen in de koffer van zijn Audi. De gijzelaars reden met hem naar de bank om geld af te halen.” Het slachtoffer zou zo onder dwang ook enkele familieleden via berichtjes aangespoord hebben om geld over te schrijven op zijn rekening. Uiteindelijk werd de man in Elsloo gedropt.

Doek met bloed

De lokale politie van BIHORI begaf zich op vraag van de Nederlandse officier uit Sittard naar de woning in Riemst. Daar hingen de sleutels van het slachtoffer op de achterdeur, maar verder werd er niemand aangetroffen. Uiteindelijk werd de ex-vriendin geseind. Later boden zij en de 24-jarige verdachte zich samen aan op het politiekantoor.

“De vrouw vertelde dat het slachtoffer geld had geleend van haar familie en dat hij die dag zonder reden aan haar deur stond. Daarom zouden er wel wat slagen zijn gevallen”, aldus de procureur. “Maar tijdens de huiszoeking is er touw, duct tape en een doek met bloed gevonden. In de auto lag het stroomstootwapen. Alles ondersteunt de verklaringen van het slachtoffer.” Volgens de rechter werd het verhaal van het slachtoffer ook bevestigd door de resultaten van het telefonieonderzoek en de ANPR-camera’s.

30 maanden cel

De rechter veroordeelde de ex-vriendin tot een celstraf van 20 maanden met uitstel en een geldboete van 1.200 euro. De 24-jarige man werd veroordeeld tot 30 maanden cel en een boete van 2.400 euro. “De feiten getuigen van een manifest gebrek aan respect voor andermans psychische en fysieke integriteit. Er was bovendien sprake van een vooraf beraamd plan om het slachtoffer in de val te lokken”, zo besluit de rechter.