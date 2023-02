Waarom je deze krokusvakantie absoluut ‘Knor’ moet zien over het liefste zwijntje ter wereld

Het liefste zwijntje ter wereld laat winden dat het een lieve lust is in de Nederlands-Belgische stop-motion animatiefilm ‘Knor’. — © Viking Film

Knor, geregisseerd door de Nederlandse cineaste Mascha Halberstadt, haalde de inspiratie uit het populaire kinderboek De Wraak van Knor van schrijfster Tosca Menten. Het verhaal voelt een beetje aan als een van de sprookjes van Roald Dahl. Geen toeval, want Halberstadt wilde eerst De Griezels verfilmen. Maar de rechten bleken te duur en dus kwam ze terecht bij een verhaal van Menten over achtjarige Babs die het cadeau van haar leven krijgt. De opa die ze nooit gekend heeft, duikt plots in haar leven op en schenkt haar voor haar negende verjaardag een biggetje. Babs is meteen verliefd, maar haar neurotische moeder heeft het moeilijk met zo’n beestje dat voortdurend scheten laat en op de meest onverwachte momenten zijn gevoeg doet. Ze dreigt Knor weg te sturen. Het grootste gevaar voor het zwijntje komt nog van iemand anders.

© Viking Film

Bij het bekijken van Knor denk je af en toe aan de avonturen van schaapje Timmy in de Timmy Time-filmpjes van Aardman Animations, maar Halberstadts film is minder absurd, minder Brits en iets rauwer. De cineaste slaagt er wel mooi in om een enorm vlotte vertelling te brengen die ze bovendien injecteerde met een flinke dosis kinderlijke onschuld en aanstekelijke humor. Dat het werkt, bewijst het internationaal succes van Knor. Over een paar jaar mogen we ons zelfs verwachten aan een prequel. Rep je dus met je kroost naar de zalen. Een must voor vegetariërs en carnivoren die bekeerd willen worden. (cc)

‘Knor’ speelt vanaf 22 februari in de bioscoopzalen