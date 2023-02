Dubbel feest in UAE Tour: Tim Merlier wint nipt na minutenlang delibereren, Evenepoel doet gouden zaak: “Ik moet Remco bedanken”

Tim Merlier heeft zijn tweede zege van het seizoen beet, maar moest ruim tien minuten nagelbijten. Zelfs op de finishfoto was met het blote oog niet meteen te zien dat hij Caleb Ewan had geklopt in de openingsetappe van de UAE Tour. Soudal-Quick Step mocht twee flessen champagne kraken, want Remco Evenepoel deed een fantastische zaak met het oog op eindwinst. Het peloton werd uiteengeslagen door waaiervorming en de wereldkampioen zat met Pello Bilbao en Lucas Plapp in de eerste groep die de rest op ruim een minuut reed.

Zelfs op de fotofinish was met het blote oog niet uit te maken wie de eerste etappe van de UAE Tour had gewonnen. Zo nipt was het. Na minutenlang delibereren werd Tim Merlier aangeduid als winnaar. Caleb Ewen van Lotto-Dstny rekende zich bij het overschrijden van de finish al rijk, maar moest vrede nemen met de tweede plaats. Mark Cavendish werd derde, Olav Kooij vierde.

“Het duurde wel een kwartier eer ik te horen kreeg dat ik gewonnen had”, zei de Belgische kampioen, die dit seizoen ook al de openingsetappe van de Ronde van Oman had gewonnen. “Ik won eerder al in de Tour en de Giro en als je kijkt naar het deelnemersveld dan is dit een mooie zege: alle sprinters waren hier. De ploeg deed een geweldige lead out en ik moet ook Remco bedanken, want hij was sterk. Of we nu een dubbelslag slaan? De beoogde ritzege is binnen, maar voor het klassement zullen we nog zes dagen moeten afzien.”

Duidelijker dan de ritzege was de klap die Remco Evenepoel uitdeelde aan zijn voornaamste concurrenten voor eindwinst, Adam Yates en Jay Vine.

Waaierrijden zit in het DNA van Soudal-Quick Step en ook Evenepoel mag die discipline tot zijn wapens rekenen. De wereldkampioen was bij de pinken toen het waaieralarm al meteen na de start afging en zat mee in de eerste waaier van zo’n 25 renners. Hij pakte onderweg zelfs twee bonificatieseconden.

Toen al had Adam Yates -de kopman van Team UAE- de slag gemist, een veeg teken. De wind zorgde ook voor valpartijen, onder meer van Sepp Kuss (Jumbo-Visma), die samen met Jay Vine in een peloton belandde op meer dan vier minuten.

Voor die grote groep pechvogels smolten op zo’n vijftig kilometer van de eindstreep de koplopers en de achtervolgende groep (met Yates, Ewan en Merlier) samen. Toen ook het grote peloton dichterbij kwam, brak het weer onder impuls van Evenepoel, Merlier en Van Lerberghe. Samen met Arndt, Cavendish, Ewan, Bol, Bilbao, Govekar, Bauhaus, Plapp, Kooij en Drizners waren ze definitief weg.

Uiteindelijk zouden Evenepoel, Bilbao en Plapp de andere concurrenten op de eindzege ruim een minuut aan de broek smeren. Dubbel feest bij Soudal-Quick Step toen na zo’n tien minuten delibereren Tim Merlier als ritwinnaar werd aangeduid.