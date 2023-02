Kiwanis Kristoffel verdeelt 450 ontbijtmanden voor het goede doel

Bocholt

Ook dit jaar organiseerde serviceclub Kiwanis Kristoffel weer een ontbijtactie voor het goede doel. De voorbije jaren werd door corona noodgedwongen een ontbijtmandenactie opgezet. “In de opslagplaats van Delhaize Bocholt prepareerden we 450 ontbijtmanden, met de optie van een luxe-ontbijtmand”, vertelt Jean Pierre Hurkmans. “Die manden leverden we in heel Limburg. De opbrengst verdelen we onder verschillende projecten: jeugd en internet en verkeersveiligheid. De opbrengst maken we bekend tijdens onze traditionele nacht van de vriendschap.” (rdr)