Alana I en Basile I met 200 leerlingen van Don Bosco in stoet

Maar zo lang hebben ze niet gewacht. Vorige vrijdag trokken ze het kindercarnavalsgebeuren op gang vanop de Don Boscoschool in Gerdingen. Met de Raad van Elf op de praalwagen, en in het uitgelaten gezelschap van ruim 200 leerlingen van de lagere- en kleuterschool, paradeerden ze zingend en dansend door de straten. Onder politiebegeleiding trok de bonte stoet een 2,5 km lang spoor van vreugde door het dorp. Alle deelnemers genoten van de aandacht en aanmoedigingen van de vele toeschouwers die dit niet wilden missen. De dakwerkers in de Thijsstraat lieten er zowaar het werk voor liggen. In de Sportlaan zorgde de optocht zelfs even voor een heuse file. Ook na de stoet bleef de sfeer opgewekt en blij, want het feest werd voortgezet op de speelplaats, al dansend, en smullend van wafels en chocomelk. Dat er daarna een weekje vakantie voor de deur stond, kon de pret alleen maar groter maken.