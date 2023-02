Rosalia en Antonio 60 jaar getrouwd in Genk

Antonio liet in 1969 het zonnige Italië achter zich om via een omweg in de bouw in Duitsland in de mijn van Winterslag te gaan werken. Maar liefst 22 jaar lang reed hij elke dag, in vaste middagpost, met de fiets naar zijn werk. Zijn echtgenote Rosalia vertoefde reeds enkele jaren eerder in Genk. Samen hebben ze vier kinderen, acht kleinkinderen en inmiddels ook al één achterkleinkind. Antonio hield na het harde werk in de mijn graag van een leuke voetbalwedstrijd samen met een fris pintje bier terwijl zijn echtgenote thuis het eten op tafel toverde.