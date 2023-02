Wie prijkt op de affiche van E3 Saxo Classic. Is het een vrouw of toch een man? — © LOH

Harelbeke

Traditioneel wordt halsreikend uitgekeken naar de nieuwe banner voor de E3 Saxo Classic in Harelbeke. In het verleden waren de banners vrouwonvriendelijk of te gewaagd, althans volgens de sociale media. “Nu houden we het stijlvol met een vleugje mysterie”, klinkt het in Harelbeke.