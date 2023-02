Wit domineert op de rode loper van de BAFTA’s: “Wit dragen is eigenlijk heel simpel”

Afgelopen weekend werden de British Academy of Film and Television Arts (BAFTA’s) uitgereikt in het Londense Southbank Centre. Sterren deden hun uiterste best om te stralen op de zogenoemde ‘Britse Oscars’ en opvallend veel actrices kozen voor sneeuwwit. Ook Kate Middleton verscheen in een zwierige witte creatie, die we trouwens al eerder zagen. Een overzicht van de mooiste looks én een kleine tip om er niet als een bruid uit te zien als je een witte jurk draagt.

Wie het voelt kriebelen om een witte jurk te kopen om de nakende lente te vieren, moet het zeker doen, zo vindt styliste Linda Van Waesberge. “Eigenlijk is wit dragen zonder eruit te zien alsof je gaat trouwen vrij simpel. Zolang er niet te veel kant en frutsels aan de jurk zijn, kan het altijd. Let er wel op dat je het zo eenvoudig mogelijk draagt. Combineer de jurk niet met een witte sjaal, witte oorbellen, witte blazer, want dan zit je al snel in de huwelijkssfeer”, klinkt het.

Van Waesberge raadt aan om wit te combineren met kleur of met stoere schoenen. “Dat oogt heel fris. Wit mixen met zwart is heel klassiek. Het is wel gekleed, maar een beetje saai. Vroeger, toen Courrèges op de proppen kwam met witte mini-jurken en een dikke zwarte streep, was het modern. Niemand had het ooit gezien. Nu krijg je er een déjà vu van.”

