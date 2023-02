Schoonheidsspecialist licht verzekeraar herhaaldelijk op: 2 jaar cel

Op 30 januari 2017 stapte een 26-jarige Nederlander naar zijn familiale verzekeraar. Hij deed zich voor als klant bij de Nederlandse schoonheidskliniek van zijn 32-jarige broer. Tijdens een ontharingsbehandeling zou de man onherstelbare schade hebben toegebracht aan een apparaat toen hij van de verzorgingstafel stapte. De 32-jarige zaakvoerder meldde zich onder een valse naam, zodat het niet zou opvallen dat de zogenaamde klant familie was. De schoonheidsspecialist drong daarbij aan op een spoedige uitbetaling van maar liefst 22.700 euro.

Hij beweerde ‘de klant’ in kwestie louter te kennen van tijdens schoonheidsbehandelingen. “Omdat de expert die dit schadegeval onderzocht, eerder ook al optrad bij een andere aangifte van de zaakvoerder, kwam hij erachter dat er iets niet klopte”, zo sprak de raadsman van de verzekeraar. “Zijn echte naam kwam boven water en de beschadigde apparatuur bleek een maand eerder als gestolen aangegeven bij mijn cliënt.”

Huisdiefstal

Daarmee verwees de advocaat naar een aangifte op 19 december 2016, waarbij de 32-jarige beklaagde beweerde slachtoffer te zijn geweest van een huisdiefstal in zijn huurwoning in Lanaken. Hij gaf aan dat het apparaat gestolen werd en vroeg toen ook al de terugbetaling. Het expertisebureau besloot toen dat de beweerde diefstal ongeloofwaardig was omdat de dieven er enkel vandoor zouden gegaan zijn met het medisch apparaat, wat moeilijk door te verkopen viel.

Ex-vrouw

Tot slot kwam er ook nog een derde feit aan het licht, waarbij de ex-vrouw van de Nederlandse zaakvoerder telefonisch aangifte deed van een schade in het schoonheidssalon, toegebracht door haar zoontje. Toen ging het over een apparaat van 17.500 euro, maar de Nederlander ging akkoord met een vergoeding van 6.900 euro. “Opvallend”, stelde de Tongerse rechter in het vonnis.

De vrouw zou over het incident ingelicht zijn geweest door haar ex-man, maar later beweerde het kind zelf dat hij nooit in de behandelingsruimte van het schoonheidsinstituut van zijn vader geweest was. De vrouw werd vrijgesproken voor de valse aangifte, omdat zij dit volgens de rechter niet kwaadwillig deed.

40.334 euro

De 32-jarige Nederlander kreeg wel een celstraf van twee jaar en een geldboete van 2.400 euro. Zijn broer werd veroordeeld tot een opsluiting van 18 maanden en een geldboete van 1.600 euro. In totaal moeten zij een bedrag van 40.334 euro aan de verzekeraar terugbetalen. De twee broers kwamen niet opdagen tijdens de behandeling van de zaak.