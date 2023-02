Prijkt Oliver Naesen op de fameuze affiche van de E3 Saxo Bank Classic?

Op vrijdag 24 maart staat de omgeving in en rond Harelbeke weer traditiegetrouw in het teken van de E3 Saxo Bank Classic. Om het wielerpubliek warm te maken pakt de organisatie elk jaar uit met een opvallende affiche. Voor de aankomende editie luidt de vraag wie de mysterieuze m/v/x is?

Ook wij deden een poging om de identiteit van het mysterieuze figuur te ontrafelen. In eerste instantie lijkt het te gaan om een vrouw, maar er zijn enkele hints die in de richting van een man wijzen. Namelijk Oliver Naesen. Waarom? Op de hoed staat er duidelijk ‘Tiegemberg’ te lezen en laat dat net de helling zijn waarmee Naesen al het vaakst in het nieuws is gekomen. En dat eerder op een negatieve manier. In de E3-editie van 2017 moest onze landgenoot er de teugels lossen. Pijnlijk want eerder had hij laten uitschijnen dat “je als renner beter kan stoppen met koersen als je op die helling gelost wordt”.

Ook de organisatoren van Kuurne-Brussel-Kuurne hadden in 2021 hun aandacht gericht op de relatie tussen Naesen en de Tiegemberg, omdat die laatste onderdeel was van het parcours. Een heus ‘Oliver Naesen Special Protocol’ om trager te rijden op de bewuste helling werd dan ook geboren.

Een andere factor die in de richting van Naesen wijst, zijn de aanwezige kleuren. Rood, wit en blauw duidt op de Franse vlag en laat het huidige team van Naesen nu net het Franse AG2R-Citroën zijn...