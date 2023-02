Team van internationale wetenschappers ontvoerd in Papoea-Nieuw-Guinea

De groep, met naast professoren ook gidsen, zou zondagochtend ontvoerd zijn in een bergachtige regio in het land. In eerste instantie werd 1 miljoen dollar losgeld gevraagd, maar de gijzelnemers stelden dat bedrag later naar beneden bij.

Volgens de Papoea-Nieuw-Guineese premier James Marape is het de eerste keer dat losgeld in zo’n grootteorde wordt gevraagd. Hij voegde er nog aan toe dat zijn regering “deze zaak heel serieus neemt”. “We willen niet dat dit een precedent creëert.”