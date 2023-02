Als de Britse filmprijzen BAFTA’s een voorafspiegeling zijn van de Oscars, ziet het er zeer goed uit voor All quiet on the western front en minder goed voor “onze” Close. All quiet on the western front won zondagnacht de BAFTA-award voor beste film. Sinds 2000 is dat al negen keer een indicatie voor Oscar-winst drie weken later.